Российские компании не нашли желающих купить их акции в Казахстане

Российские Ozon, «Русагро» и O’Key не смогли начать торги акциями в Казахстане

У российских компаний, попытавшихся выйти на Астанинскую международную биржу (AIX), возникли проблемы с началом торговли. Агрохолдинг «Русагро» и ретейлеры Ozon и O’Key получили листинг на площадке, но так и не могут найти маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, пишут «Ведомости».

Маркетмейкерами могут стать банки, брокерские компании, инвестиционные фонды. Они необходимы, чтобы любой инвестор мог в любой момент купить или продать акции эмитента, потому что сама по себе биржа ценными бумагами не торгует.

«Русагро» и O’Key собирались начать торги еще в марте, но так и не нашли желающих сотрудничать с ними. Ozon хотел запустить продажу акций 31 июля, но пока не провел ни одной сделки.

Представитель AIX объяснил, что казахстанские брокеры с осторожностью смотрят на расписки российских компаний, потому что плохо знакомы с их бизнесом. Российские участники торгов на Астанинской бирже работают под особым контролем депозитария Euroclear, поэтому полноценным маркетмейкером стать не могут.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что биржа в Казахстане слишком мала, чтобы российские ценные бумаги получили нужную ликвидность. Директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров напомнил, что объем торгов на Мосбирже в две тысячи раз больше, чем на AIX, поэтому нужных маркетмейкеров на рынке нет.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» приостановил обслуживание переводов российской платежной системой «Юнистрим» из-за санкций США.