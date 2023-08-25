Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:12, 25 августа 2023Экономика

Российские компании не нашли желающих купить их акции в Казахстане

Российские Ozon, «Русагро» и O’Key не смогли начать торги акциями в Казахстане

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

У российских компаний, попытавшихся выйти на Астанинскую международную биржу (AIX), возникли проблемы с началом торговли. Агрохолдинг «Русагро» и ретейлеры Ozon и O’Key получили листинг на площадке, но так и не могут найти маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, пишут «Ведомости».

Маркетмейкерами могут стать банки, брокерские компании, инвестиционные фонды. Они необходимы, чтобы любой инвестор мог в любой момент купить или продать акции эмитента, потому что сама по себе биржа ценными бумагами не торгует.

«Русагро» и O’Key собирались начать торги еще в марте, но так и не нашли желающих сотрудничать с ними. Ozon хотел запустить продажу акций 31 июля, но пока не провел ни одной сделки.

Представитель AIX объяснил, что казахстанские брокеры с осторожностью смотрят на расписки российских компаний, потому что плохо знакомы с их бизнесом. Российские участники торгов на Астанинской бирже работают под особым контролем депозитария Euroclear, поэтому полноценным маркетмейкером стать не могут.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что биржа в Казахстане слишком мала, чтобы российские ценные бумаги получили нужную ликвидность. Директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров напомнил, что объем торгов на Мосбирже в две тысячи раз больше, чем на AIX, поэтому нужных маркетмейкеров на рынке нет.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» приостановил обслуживание переводов российской платежной системой «Юнистрим» из-за санкций США.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал ложью слухи о причастности Кремля к гибели Пригожина

    Египет высказался о проведении матча со сборной России по футболу

    Россия возобновит прямые рейсы с одной азиатской страной спустя 30 лет

    Российский полковник рассказал о происхождении беспилотников ВСУ

    Стало известно о скоплении украинских войск под Угледаром

    Уборщица раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

    Путин провел совещание с Совбезом

    Эксперт рассказал о способной обезопасить вертолеты ракете

    В Кремле прокомментировали поездку Путина на саммит G20 в Индию

    Журналистка из США увидела намек на гибель Пригожина в одежде мужа Скабеевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости