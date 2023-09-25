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15:57, 25 сентября 2023Экономика

Казахстан решил утроить закупки бензина у России на фоне запрета вывоза топлива

Замминистра энергетики Аккенженов: Казахстан может утроить закупки бензина у РФ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Казахстан решил увеличить закупки бензина у России из-за планового ремонта на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Атырау. Об этом заявил замминистра энергетики страны Ерлан Аккенженов, его слова приводит Sputnik Казахстан.

Работы на предприятии начнутся с 1 октября. Текущих запасов и действующего производства должно хватить, чтобы пройти ремонтный период без потрясений. Однако чтобы избежать дефицита топлива в стране, власти могут нарастить импорт втрое, с 40 до 70 тысяч тонн в месяц.

«Если Атырауский завод хорошо выйдет с ремонта, то где-то 15 тысяч тонн (будет потребность в поставках из РФ - ИФ-К). Именно на октябрь. А в ноябре и декабре, я надеюсь, и наши расчеты показывают, что мы обойдемся без таких поставок», — заявил замминистра.

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Стоимость бензина марки АИ-95 в России выше, чем в Казахстане, поэтому в случае увеличения поставок топливо в республике может подорожать примерно на 20 процентов. Однако в последнее время цены на бирже постоянно меняются, эти изменения Аккенженов назвал драматическими.

21 сентября власти России ограничили экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Временный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны объяснили необходимостью снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго добавили, что решение поможет бороться с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал одной из главных причин запрета экспорта дефицит топлива для сельского хозяйства, из-за которого возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ. При этом власти пообещали, что ограничения не затронут поставки для оказания гуманитарной помощи в Абхазию и Южную Осетию, на архипелаг Шпицберген, в Байконур и для обеспечения деятельности российской армии на территории иностранных государств.

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    Вячеслав Агапов
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