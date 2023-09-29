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23:31, 29 сентября 2023Мир

В США оценили влияние шатдауна на помощь Украине

Белый дом: шатдаун в США повлияет на помощь Украине в критический момент
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью CNN заявил, что возможная остановка финансирования правительства Соединенных Штатов повлияет на помощь Украине в критический момент. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что уже согласованных средств должно хватить на ближайшие недели. «Но если мы не получим финансирования, у них не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», — сказал Кирби.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что ведомство начало подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября.

27 сентября президент США Джо Байден признал, что не готов к предотвращению шатдауна. Американский лидер подчеркнул, что не знает, какие действия он мог бы предпринять, чтобы этого не произошло. «Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — сказал глава Белого дома.

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