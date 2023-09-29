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08:06, 29 сентября 2023Среда обитания

Звезда «Скорой помощи» опровергла слухи о подаренной покровителем квартире

Актриса Екатерина Волкова опровергла слухи о подаренной покровителем квартире
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что получила квартиру на Тверской улице в Москве в подарок от богатого покровителя. Звезда «Скорой помощи» рассказала о покупке нового жилья в YouTube-шоу «Лера в большом городе».

Ранее в СМИ появилась информация, что Волкова стала владелицей квартиры с видом на МХАТ за 50 миллионов рублей. В опубликованных материалах отмечалось, что театральная актриса не может заработать такую сумму. Однако по словам Волковой, указанная журналистами сумма не соответствует действительности, а жилье было приобретено на ее собственные деньги. Точную стоимость объекта артистка не уточнила.

Ведущая шоу, режиссер Валерия Гай Германика, указала, что в центре столице на самом деле продаются дорогие квартиры. В ответ на это Волкова заявила, что долгое время снимала жилье на Патриарших прудах и подружилась с соседями. «Я даже каким-то образом спасла нашу общую знакомую. Потому что она была в залоге квартиры и ее очищали юридически. И как раз я наделила долями детей, улучшила им жилплощадь», — поделилась актриса.

В июле помощник российской певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов опроверг, что она купила ему квартиру в центре Москвы. Фаворит артистки назвал слухи «бредом».

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    Александра Качан
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