ГБР Украины сообщил о задержании чиновницы, пытавшейся съесть взятку

Во Львовской области Украины правоохранители задержали чиновницу из врачебно-консультативной комиссии, когда она пыталась избавиться от взятки. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

По данным ведомства, сотрудники межрайонной медико-социальной экспертной комиссии из города Самбор требовали 3,2 тысячи долларов у военнослужащего за установление группы инвалидности его отцу, чтобы тот мог завершить службу.

Во время передачи последнего денежного транша сотрудники ГБР задержали заместительницу главы врачебно-консультативной комиссии, пытавшуюся съесть купюру в сто долларов.

Ранее один из неназванных представителей украинской власти объяснил рост коррупции отсутствием побед украинской армии и дипломатических успехов. Эти факторы в итоге вызвали усиление турбулентности или «идеальный шторм».