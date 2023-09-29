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14:40, 29 сентября 2023Бывший СССР

На Украине задержали пытавшуюся съесть сто долларов чиновницу

ГБР Украины сообщил о задержании чиновницы, пытавшейся съесть взятку

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Во Львовской области Украины правоохранители задержали чиновницу из врачебно-консультативной комиссии, когда она пыталась избавиться от взятки. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики.

По данным ведомства, сотрудники межрайонной медико-социальной экспертной комиссии из города Самбор требовали 3,2 тысячи долларов у военнослужащего за установление группы инвалидности его отцу, чтобы тот мог завершить службу.

Во время передачи последнего денежного транша сотрудники ГБР задержали заместительницу главы врачебно-консультативной комиссии, пытавшуюся съесть купюру в сто долларов.

Ранее один из неназванных представителей украинской власти объяснил рост коррупции отсутствием побед украинской армии и дипломатических успехов. Эти факторы в итоге вызвали усиление турбулентности или «идеальный шторм».

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    Алевтина Запольская
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