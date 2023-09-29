Супруги с 15-летней разницей в возрасте пожаловались на насмешки

Жительница Великобритании пожаловалась на насмешки родных и знакомых из-за 15-летней разницы в возрасте между ней и мужем. На ее историю обратило внимание Daily Mail.

25-летняя женщина рассказала на одном из женских форумов, что в 21 год познакомилась с будущим супругом, которому тогда было 36. Сейчас они поженились и воспитывают четырехмесячную дочь. Автор поста уточнила, что оба делают успешную карьеру в своих областях, имеют собственный дом и счастливы, несмотря на редкие ссоры, которые встречаются в любой семье.

При этом она заметила, что, после того как вышла замуж за избранника, знакомые все чаще стали насмехаться над ней и называть дурой. «Мы кучу раз слышали: "О, да она просто глупенькая маленькая девочка" или "Она — его кризис среднего возраста", "Это не продлится долго» и так далее», — написала британка.

Она также рассказала, что недавно пошла с мужем к юристу по какому-то вопросу, и тот сначала извинился перед ними. Они спросили, в чем дело. Мужчина ответил, что исходя из документов и разницы в возрасте между супругами решил, что на прием явится «малолетняя дура», а не трезвомыслящая женщина с нормальной работой.

Автор поста спросила у пользователей, почему, в том числе и на форуме, где она пишет, на молодых женщин, вышедших замуж за мужчин старше себя, навешиваются различные обидные ярлыки наивных и глупых.

Многие участники форума заявили, что им подобная разница в возрасте тоже кажется странной. «Я просто представить не могу, что привлекательная, целеустремленная 25-летняя девушка с карьерой может найти в 40-летнем мужчине. Если это только не деньги или нерешенные жизненные проблемы», — написал один из них.

Другие начали говорить, что 40-летний мужчина, выбравший 25-летнюю девушку, ведет себя странно. Они предположили, что такие люди бегут от прежних отношений и ответственности, так как юной избраннице проще «запудрить мозги и манипулировать ею».

Однако нашлись и те, кто поддержал автора поста. «Между моими родителями такая же разница в возрасте. У него действительно был первый брак, который распался. Они встретились, когда маме было слегка за 20, а отцу только исполнилось 40. Любовь есть любовь, а нездоровые отношения могут быть в любом возрасте. Похоже, вам хорошо вместе — не обращайте ни на кого внимания!» — написал один из пользователей.

Ранее 25-летняя жительница американского штата Калифорния рассказала о плюсах отношений с мужем вдвое старше нее. По ее словам, главным преимуществом отношений с взрослым супругом является стабильность.