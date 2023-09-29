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02:07, 29 сентября 2023Из жизни

25-летняя женщина рассказала о плюсах отношений с 48-летним мужем

25-летняя женщина из США назвала стабильность плюсом отношений с 48-летним мужем

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

25-летняя жительница американского штата Калифорния рассказала о плюсах отношений с мужем вдвое старше нее. Об этом сообщает Daily Mail.

Алия Лара и ее 48-летний муж Стив познакомились в 2019 году на деловой встрече. Через некоторое время они вступили в отношения, а в августе 2022 года поженились. У мужчины есть двое взрослых детей: 26-летняя Адрианна и 22-летний Кристиан. У Алии есть пятилетняя дочь Аддилин, которую она воспитывает вместе с мужем. Женщина рассказала, что уже два года они с партнером безуспешно пытаются завести собственного ребенка. В ближайшее время супруги планируют обратиться за помощью к специалистам, чтобы осуществить свою мечту.

По словам Алии, главным преимуществом отношений со Стивом является стабильность. «Когда мы познакомились, я многого не понимала. А он открыл мне глаза на то, как безгранична наша жизнь», — говорит она.

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Женщина ведет страницы в социальных сетях, где рассказывает о своей личной жизни. Она призналась, что регулярно сталкивается с критикой и осуждением в сети. Многие пользователи утверждают, что Стив бросит молодую жену, как только она станет старше.

Алия старается не обращать внимание на негативные сообщения. «Я приняла во внимание все, что касается отношений с мужчиной старше меня. Может быть, это звучит наивно, но я готова к любым испытаниям и намерена заботиться о Стиве до последнего вздоха», — заявляет она.

Ранее сообщалось, что женившийся на девушке на 44 года моложе себя житель Нидерландов столкнулся с осуждением близких. Когда семья и друзья голландца узнали об огромной разнице в возрасте с новой возлюбленной, они разорвали с ним отношения.

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    Алиса Удовик
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