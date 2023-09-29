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17:24, 29 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан подтвердил задержание бывшего командующего армией Карабаха

ГПС Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы МО Карабаха Мнацаканяна

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы Министерства обороны (МО) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Левона Мнацаканяна, передает «Кавказское бюро».

Бывший министр и командовавший армией НКР был задержан на пункте пропуска «Лачин» при попытке пересечения границы.

Сообщается, что Мнацаканяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования погранслужбы и передали в соответствующие государственные органы для принятия дальнейшего решения.

Ранее Азербайджан арестовал миллиардера и бывшего главу правительства непризнанной республики Рубена Варданяна. Его также задержали при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин».

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