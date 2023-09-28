Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?

Экс-глава правительства НКР Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян был арестованн азербайджанскими военными.

Варданяна задержали при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». В сопровождении пограничников он был доставлен в Баку и передан правоохранительным органам. Суд арестовал его на четыре месяца.

Азербайджан обвиняет Варданяна во множестве преступлений

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проводит предварительное расследование «террористических преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями, действующими на территории российского миротворческого контингента».

По данным СГБ, при участии миллиардера на территории Карабаха сформировалась деятельность вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана. Варданяна также обвиняют в незаконном пересечении государственной границы «с целью совершения террористических и диверсионных актов». По этим обвинениям ему грозит до 14 лет тюрьмы.

Армения обратилась в ЕСПЧ из-за задержания Варданяна

Ереван требует обязать Баку предоставить сведения о задержанном на границе бывшем госминистре. Армения намерена получить от Азербайджана ответ о местонахождении и состоянии Варданяна. В МИД Армении также заявили, что Ереван примет все возможные меры для возвращения Варданяна из Баку. В ведомстве отметили, что рассчитывают «на поддержку России и других международных партнеров».

Нынешний глава представительства НКР Альберт Андрян заявил, что Варданян жил и работал в непризнанной республике, стараясь приносить ей пользу. «Теперь, когда население Нагорного Карабаха выезжает, он постарался выехать вместе с ним», — добавил он. Андрян также предположил, что у Баку может быть черный список лиц, которых нужно задержать.

Варданян возглавил Карабах в конце 2022 года

В начале 2022 года российский миллиардер, сооснователь инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубен Варданян заявил, что отказывается от гражданства РФ и отправляется в Карабах. Он сообщил, что согласился встать во главе правительства непризнанной республики с 4 ноября. Власти Азербайджана в декабре 2022 года потребовали, чтобы Варданян покинул регион как «чуждый элемент», но он отказался.

Господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения. И каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать участвовать в политической жизни, не имели, не имеем и не собираемся иметь Сергей Лавров глава МИД России

В феврале 2023 года Варданян ушел в отставку с поста государственного министра Карабаха. Уход Варданяна был одним из условий Баку для открытия Лачинского транспортного коридора.