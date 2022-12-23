Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Карабах

Глава МИД Азербайджана Байрамов потребовал от Рубена Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Миллиардер Рубен Варданян, занимающий пост госминистра в Арцахе (Нагорном Карабахе), должен покинуть территорию региона. С таким требованием выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Министр назвал Варданяна чуждым элементом и заявил, что его деятельность носит преступно-авантюристический характер.

«Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — заключил руководитель внешнеполитического ведомства.

Варданян согласился стать госминистром в Карабахе в октябре текущего года. Миллардер рассказал, что полтора месяца общался с жителями республики и общественными деятелями и убедился, что народ поддерживает его кандидатуру. До этого он отказался от российского гражданства.

В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в 1 миллиард долларов. Он является основателем и экс-владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог».