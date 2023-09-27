Представительство Карабаха прокомментировало задержание Варданяна

Глава представительства НКР Андрян: Варданян пережил все с жителями республики

Задержанный Азербайджаном бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян пережил все вместе с жителями республики и не мог оставаться один. Так информацию о задержании Варданяна прокомментировал глава представительства НКР Альберт Андрян, передает «360».

«Из Нагорного Карабаха выезжают все жители. Он же не будет там оставаться один. Я не знаю, по какой причине его задержали, если это так», — сказал Андрян, предположив, что у Баку может быть черный список лиц, которых нужно задержать.

По его словам, Вардянан жил и работал в непризнанной республике, стараясь приносить ей пользу. «Теперь, когда население Нагорного Карабаха выезжает, он постарался выехать вместе с ними», — добавил он.

Ранее медиаменеджер Тина Канделаки заявила о задержании основателя инвесткомпании «Тройка Диалог» и экс-главы правительства НКР Рубена Варданяна. По ее словам, он был арестован азербайджанскими военными.