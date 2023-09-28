Опубликовано видео задержания Варданяна азербайджанскими силовиками

В сети опубликовано видео задержания Варданяна силовиками СГБ Азербайджана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предъявила обвинения бывшему государственному министру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, видео задержания политика азербайджанскими силовиками опубликовано на Youtube.

Известно, что на данный момент СГБ проводит предварительное расследование «террористических преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями, действующими на территории российского миротворческого контингента» по обвинениям в финансировании терроризма и незаконном пересечении государственной границы республики Азербайджан.

На опубликованных в сети кадрах видно, как Вардянян в сопровождении сотрудников СГБ следует в наручникам по коридорам главного управления спецслужбы, и затем дает показания следователю в его кабинете.

27 сентября Варданян, освобожденный в феврале от должности главы правительства НКР, был задержан при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». В сопровождении сотрудников Госпогранслужбы Азербайджана он был доставлен в Баку.