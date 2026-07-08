Двухлетний мальчик и беременная женщина пострадали при ударе ВСУ по российской АЗС

Хинштейн: Три человека пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Курской области

Три человека пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочной станции (АЗС) в Октябрьском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, осколочные ранения получили двухлетний мальчик, беременная 40-летняя женщина и 41-летний мужчина. Сейчас их доставляют в Курскую областную больницу.

«Серьезных повреждений самой заправочной станции нет, сработали меры пассивной защиты. Рассчитываю, что в ближайшее время работа заправки возобновится», — написал Хинштейн. Каким вооружением была осуществлена атака, не уточняется.

Губернатор заверил, что власти региона вместе с собственниками АЗС займутся наращиванием защиты объектов энергетики.

Ранее один человек стал жертвой удара ВСУ по торговому центру в Белгородской области. Еще шестеро, в том числе несовершеннолетний, ранены. Повреждения получили здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили.