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Силовые структуры
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16:22, 8 июля 2026Силовые структуры

Россиянин сурово поплатился за желание заправиться без очереди на АЗС

В Иркутской области угрожавший полицейскому на АЗС мужчина попал в СИЗО до 5 сентября
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: suwit 1313 / Shutterstock / Fotodom

В Иркутской области Эхирит-Булагатский районный суд арестовал угрожавшего полицейскому на АЗС 36-летнего жителя поселка Усть-Ордынский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и статье 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением»). Он заключен под стражу на один месяц и 30 дней — до 5 сентября.

По данным правоохранителей, ночью 5 июля фигурант пытался заправить авто без очереди. Его остановили другие автомобилисты и полицейский. В ответ на это мужчина начал угрожать применением насилия в отношении него и нецензурно оскорблял сотрудника органов внутренних дел. Тогда полицейский достал из кобуры табельное оружие и направил в сторону агрессора.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае на АЗС задержали мужчину, переодевшегося в полицейского, который пытался без очереди заправить свою машину.

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