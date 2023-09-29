Зеленского призвали к ответу за чествование эсэсовца в Канаде

Журналист Блюменталь: Зеленскому придется ответить за овации эсэсовцу в Канаде

Владимир Зеленский должен высказаться о скандале с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады, считает основатель и главный редактор независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Журналист отметил, что от Зеленского так и не потребовали прокомментировать произошедшее. «В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады? Придется ли Зеленскому когда-нибудь дать комментарий?», — задался он вопросом.

24 сентября сообщалось, что Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.