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03:12, 29 сентября 2023Мир

Зеленского призвали к ответу за чествование эсэсовца в Канаде

Журналист Блюменталь: Зеленскому придется ответить за овации эсэсовцу в Канаде
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Владимир Зеленский должен высказаться о скандале с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады, считает основатель и главный редактор независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Журналист отметил, что от Зеленского так и не потребовали прокомментировать произошедшее. «В Киеве есть сотни западных посредственных репортеров, и никто из них не спросил Зеленского об овациях стоя и рукопожатию, которые он устроил ветерану СС в парламенте Канады? Придется ли Зеленскому когда-нибудь дать комментарий?», — задался он вопросом.

24 сентября сообщалось, что Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

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    Марина Совина
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