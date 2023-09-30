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12:20, 30 сентября 2023Мир

В Германии заявили о праве Украины атаковать ракетами Taurus территорию России

В бундестаге заявили о праве Украины атаковать ракетами Taurus территорию России

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, их использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по целям на российской территории разрешено международным правом. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает ТАСС со ссылкой на ее интервью медиагруппе Funke.

«Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]», — сказала немецкий политик.

По ее словам, «международное право разрешает Украине нападать на военные цели и на территории» России, «совершенно независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет».

«Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину», — заключила Штрак-Циммерман.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву дальнобойных ракет западного производства ATACMS и Taurus не поможет в противостоянии с Россией, поскольку не способна компенсировать разницу в количестве вооружений.

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    Игорь Дмитров
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