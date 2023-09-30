МИД Азербайджана прокомментировал иск Армении к Баку в суд ООН

Представитель МИД Азербайджана Гаджизаде: иск Армении к Баку в суд ООН абсурден

Азербайджан считает абсурдным и необоснованным иск Армении в суд ООН с целью определения временных мер для ликвидации всех форм расовой дискриминации в Нагорном Карабахе. Так подачу иска прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) республики Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

«Азербайджанская сторона представит суду свою позицию, в которой отражены конкретные ответы на эти новые необоснованные претензии», — заявил представитель МИД.

Гаджизаде отметил, что иск Еревана «свидетельствует, что Армения не отказалась от притязаний на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана»