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12:30, 30 сентября 2023Бывший СССР

МИД Азербайджана прокомментировал иск Армении к Баку в суд ООН

Представитель МИД Азербайджана Гаджизаде: иск Армении к Баку в суд ООН абсурден

Фото: Telegram-канал «Информационное Агентство Report»

Азербайджан считает абсурдным и необоснованным иск Армении в суд ООН с целью определения временных мер для ликвидации всех форм расовой дискриминации в Нагорном Карабахе. Так подачу иска прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) республики Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

«Азербайджанская сторона представит суду свою позицию, в которой отражены конкретные ответы на эти новые необоснованные претензии», — заявил представитель МИД.

Гаджизаде отметил, что иск Еревана «свидетельствует, что Армения не отказалась от притязаний на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана»

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    Алевтина Запольская
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