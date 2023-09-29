Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

Армения подала в суд на Азербайджан по делу о расовой дискриминации в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает суд Организации объединенных наций (ООН), передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что Ереван сослался на статью 41 статута и статью 73 регламента суда и подал запрос на указание временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана сообщило, что Нагорный Карабах в ближайшие дни посетит миссия Организации Объединенных Наций (ООН).

27 сентября специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Морис Тидбол-Бинз обратился к Азербайджану с призывом гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе.