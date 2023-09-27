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18:47, 27 сентября 2023Бывший СССР

В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

Спецдокладчик ООН призвал гарантировать права армян в Нагорном Карабахе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Морис Тидбол-Бинз, передает ТАСС.

«Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе и сохранить жизни мирных жителей, задержанных лиц или тех, кто "выбыл из строя" во время недавних боевых действий», — заявил спецдокладчик.

Он также добавил, что Баку следует оперативно расследовать возможные «нарушения права на жизнь», в том числе касательно российских миротворцев.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. По его словам, это необходимо в целях проведения мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах.

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    Максим Габриелян
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