В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

Спецдокладчик ООН призвал гарантировать права армян в Нагорном Карабахе

Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Морис Тидбол-Бинз, передает ТАСС.

«Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе и сохранить жизни мирных жителей, задержанных лиц или тех, кто "выбыл из строя" во время недавних боевых действий», — заявил спецдокладчик.

Он также добавил, что Баку следует оперативно расследовать возможные «нарушения права на жизнь», в том числе касательно российских миротворцев.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. По его словам, это необходимо в целях проведения мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах.