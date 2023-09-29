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16:28, 29 сентября 2023Бывший СССР

Миссия ООН посетит Нагорный Карабах

МИД Азербайджана: миссия ООН посетит Нагорный Карабах в ближайшие дни

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) посетит Нагорный Карабах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, передает ТАСС.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что несколько дней назад Баку пригласил миссию ООН в Карабахский регион. Это произошло после проведения антитеррористических мероприятий Азербайджаном.

«Эта поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве по устойчивому развитию между ООН и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

19 сентября власти Азербайджана объявили «локальные антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Целями операции являлись нейтрализация военной инфраструктуры региона и восстановление конституционного строя Азербайджана.

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

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    Варвара Кошечкина
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