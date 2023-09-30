Стало известно о задержании главы русской общины Карабаха

Alpha News: в Карабахе задержали главу русской общины Бордова

Очевидцы сообщают, что в Нагорном Карабахе задержали главу русской общины Александра Бордова, передает издание Alpha News.

В сообщении говорится, что Бордов не выходит на связь двое суток. Выезжавшие из Карабаха утверждают, что он был задержан во время проезда контрольно-пропускного пункта (КПП) на мосту Акари.

Глава русской общины работал церковным старостой прихода храма Рождества Христова. Стало известно, что он помог вывезти из Карабаха более 400 семей.

Ранее Азербайджан подтвердил задержание бывшего главы Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Левона Мнацаканяна.