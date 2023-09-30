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16:29, 30 сентября 2023Бывший СССР

На Западе заявили о дефиците беспилотников в украинской армии

NYT: ВСУ столкнулись с дефицитом беспилотников

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за экспортной политики Китая. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

В сообщении говорится, что 1 сентября в Китае в силу вступили новые правила, ограничивающие экспорт компонентов дронов. В результате продажи беспилотников и комплектующих к ним Украине существенно сократились, и украинцам приходится провозить необходимое оборудование контрабандой.

Издание отмечает, что ВСУ ежемесячно теряют около 10 тысяч дронов. В стране опасаются того, что новые правила Пекина нарушат цепочку поставок для украинской армии в преддверии зимы. «Эти препятствия увеличивают преимущество России», — заключают авторы материала.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Российская армия успешно адаптируется к реалиям боевых действий. В частности, Москва начала активнее применять беспилотники и переместила склады за пределы зоны действия американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    Алевтина Запольская
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