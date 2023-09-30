Путин объяснил смысл БРИКС

Путин назвал БРИКС площадкой для выработки позиций, основанных на уважении

БРИКС был создан как площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете и уважении друг друга. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», передает РИА Новости.

Российский лидер уточнил, что организация не является военным союзом.

24 августа лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) решили принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Шесть государств станут полноценными членами организации с 1 января 2024 года.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что объединение БРИКС становится площадкой глобальной многополярности, нацеленной на решение проблем.