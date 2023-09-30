Противник вступления Швеции в НАТО сжег куклу Эрдогана у посольства Турции

Противник НАТО Лукас Лундквист сжег куклу Эрдогана у посольства Турции в Швеции

Противник НАТО Лукас Лундквист сжег куклу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у посольства страны в Швеции. Об этом сообщает Aftonbladet.

Житель Швеции, ожидающей одобрения заявки на вступление в НАТО от Анкары, уничтожил чучело главы Турции в костюме высотой 1,8 метра в рамках демонстрации в Стокгольме. В ответ МИД Турции осудил проведение протеста и заявил, что граждане государства ожидают, что Швеция не допустит «систематического оскорбления избранных лидеров, а также продолжающейся террористической пропаганды».

«Я рассматриваю это как нечто положительное. Если это поможет Швеции остаться вне НАТО, то в этом цель. Даже если осуждение к этому не приведет, это говорит о правильном пути», — в свою очередь, заявил Лундквист.

Ранее в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал шаги Швеции для ратификации ее членства в НАТО. Эрдоган напомнил, что она обязана выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. Однако Турция до сих пор видит «террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма».