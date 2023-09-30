Иммунолог допустил изменения в течении коронавируса из-за мутаций

Иммунолог Крючков допустил рост летальности коронавируса из-за мутаций

Коронавирус может стать более патогенным и летальным из-за постоянно происходящих мутаций. Кроме того, в определенной степени может измениться и течение заболевания, некоторые симптомы могут становиться более или менее выраженными. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

Патогенность

«Мы видим, что потолок роста заразности уже близок. Эволюционно заразность может продолжать оставаться на высоком уровне, вирус может учиться обходить специфический иммунитет, — сказал Крючков. — Вместе с тем, никакого эволюционного давления на патогенность и летальность нет».

Он напомнил, что ощутимый скачок произошел при появлении омикрон-штамма коронавируса: тогда патогенность резко упала. Но нет никаких оснований для того, чтобы она оставалась на текущем низком уровне.

«Высокие темпы вакцинации могут снизить последствия роста патогенности, но, если все происходит в естественной среде, нет искусственного давления, снижения летальности не произойдет, — предупредил иммунолог. — Вирус продолжает активно мутировать, заболеваемость высокая, так что есть плацдарм для продолжения эволюции».

Многие специалисты, по словам Крючкова, говорят о том, что вероятность появления более патогенного варианта коронавируса достаточно высокая, потому необходимо предпринимать все действия для подготовки к такому сценарию.

Не факт, что этот показатель начнет расти. Он может остаться и на прежнем уровне, может снизиться. Тем не менее, если мы говорим, что вероятность получить заметно более летальный вариант составляет 30 процентов, это уже серьезно. Это кардинально изменит эпидемический ландшафт Николай Крючков иммунолог

Изменение симптомов

Иммунолог не исключил и определенного колебания симптомов заболевания в зависимости от новых мутаций вируса. К примеру, если раньше изменение или потеря обоняния наблюдались приблизительно у 20 процентов пациентов, то теперь этот показатель находится в пределах 10 процентов.

«Уже сейчас есть много разнообразных проявлений коронавируса, поэтому диагностировать его без лабораторных исследований невозможно. Не думаю, что может появиться какая-то кардинально новая симптоматика, может, что-то минорное. К примеру, в 2021 году было исследование, что у некоторых заболевших начал появляться шум в ушах. Это происходило из-за того, что, когда поражается головной мозг, могут пострадать не только анализаторы, отвечающие за вкус и запах, но и другие, например, слуховые», — объяснил Крючков.

Он также напомнил, что бывают воспалительные проявления вируса, бывают симптомы, появляющиеся из-за свертываемости крови, такие как тромбозы. Иммунолог заключил, что резкие изменения в течение заболевания маловероятны, тем не менее, нельзя исключать некоторые небольшие изменения.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России резко выросла на 22 процента. В период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. Кроме того зафиксировано 24 летальных исхода.