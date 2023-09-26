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12:20, 26 сентября 2023Россия

Заболеваемость COVID-19 в России снова резко выросла

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 22 процента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

За неделю заболеваемость COVID-19 в России резко выросла на 22 процента. Это следует из данных, опубликованных на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Как стало известно, в период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. Кроме того зафиксировано 24 летальных исхода.

Ранее оперштаб сообщал, что за неделю с 11 по 17 сентября рост заболеваемости составил 48 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. После этого в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом.

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В свою очередь, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что оснований для введения в России жестких мер против COVID-19 на данный момент нет. По его словам, предпосылки для возвращения запретов по аналогии с первыми волнами коронавируса вряд ли появятся.

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    Константин Лысяков
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