В регионах России начали возвращать масочный режим

«Коммерсантъ»: в нескольких регионах России вернули масочный режим

В некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Так, в Тульской области масочный режим рекомендовали соблюдать посетителям и персоналу всех медицинских учреждений, в части поликлиник и больниц Тюмени также советуют носить средства индивидуальной защиты.

Помимо этого, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко анонсировала возвращение обязательного масочного режима в больницы региона. В свою очередь, в Саратовской области маски обязан носить медперсонал больниц, в Пермском крае их рекомендовали использовать главврачам поликлиник и больниц.

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом во все медицинские учреждения вернули масочный режим. Там же для пациентов и посетителей организовали входной фильтр, где им измеряют температуру тела и обрабатывают руки антисептиком. В Иркутской области контроль осуществляется в аэропорту Иркутска, где сотрудники следят за состоянием прибывающих пассажиров и экипажей международных рейсов.

В Москве в части учреждений здравоохранения ввели масочный режим, в Санкт-Петербурге еще в августе был продлен запрет на проведение митингов, демонстраций и пикетов из-за эпидемиологической обстановки.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48 процентов. На этом фоне Роспотребнадзор сообщил о появлении нового варианта коронавируса «пирола». Он имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрона.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, нынешний рост заболеваемости COVID-19 отличается тем, что при нем фиксируют небольшое число госпитализаций. Она призвала сделать прививку и соблюдать правила профилактики инфекций.