Попова назвала отличительную черту нынешнего подъема заболеваемости COVID-19

Попова: рост заболеваемости COVID-19 идет с небольшим числом госпитализаций

Нынешний рост заболеваемости COVID-19 отличается тем, что при нем фиксируют небольшое число госпитализаций. Такую отличительную черту назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

«Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм», — сказала Попова.

По словам руководителя федеральной службы, специалисты прогнозировали увеличение числа инфицированных во второй половине августа в больших городах и предполагали, что впоследствии вирус начнет распространяться на территории всех регионов России.

Глава Роспотребнадзора напомнила о негативных последствиях коронавируса и гриппа для организма и призвала сделать прививку и соблюдать все правила профилактики инфекций.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 48 процентов. На этом фоне Роспотребнадзор сообщил о появлении нового варианта коронавируса «пирола». Он имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрона.

Из-за эпидемиологической обстановки в Москве в парке Сокольники снова развернули резервный ковидный госпиталь. При этом, как объяснили «Ленте.ру» в столичном Депздраве, возобновление работы госпиталя является плановым и не связано с ростом заболеваемости COVID-19. Помимо этого, московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках.

