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11:10, 19 сентября 2023Россия

Заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 48 процентов

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 48 процентов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 48 процентов. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

По данным службы, с 11 по 17 сентября в России госпитализировали 1973 человека. Большая часть из них пришлась на Москву, где в больницы попали 590 человек.

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При этом общее число выявленных случаев COVID-19 за неделю составило 11 516.

Ранее стало известно о возобновлении работы резервного ковид-госпиталя в Москве. В департаменте здравоохранения Москвы «Ленте.ру» подтвердили его открытие и заявили, что возобновление работы является плановым

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    Марк Леонов
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