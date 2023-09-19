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08:53, 19 сентября 2023Россия

Стало известно о возобновлении работы резервного ковид-госпиталя в Москве

Shot: резервный коронавирусный госпиталь в Москве возобновляет работу
СюжетМасочный режим:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Резервный коронавирусный госпиталь в московском парке Сокольники возобновляет работу. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot, сообщившему об открытии госпиталя со ссылкой на собственный источник. При этом в социальном комплексе Москвы заявили «Ленте.ру», что открытие госпиталя является плановой процедурой и не связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона», — сообщили «Ленте.ру» в столичном соцкомплексе.

Shot отмечает, что персоналу госпиталя поручено подготовить необходимые медикаменты и оборудование.

В разгар пандемии при временном госпитале кроме сотен коек для заболевших и палат интенсивной терапии был также открыт обсервационный центр, в котором проживали не соблюдавшие карантинные меры москвичи.

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16 сентября стало известно, что в Доме правительства России введут масочный режим и другие меры профилактики вирусных заболеваний. Уточнялось, что это связано с обычным для осени ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что в России не будут вводить ограничительные меры, в том числе масочный режим, без серьезных оснований.

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    Марк Леонов
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