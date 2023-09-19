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12:29, 19 сентября 2023Россия

Стало известно об изменениях правил приема пациентов в Москве

Mash: московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках
Начало событий в новости Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 48 процентов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках. Об этих изменениях правил приема заболевших сообщает Telegram-канал Mash cо ссылкой на собственные источники в здравоохранении.

Mash уточняет, что изменения связаны с ростом заболеваемости COVID-19, гриппом и сезонными простудами.

Каким образом регламентируется возвращение ношения масок для врачей — устной рекомендацией или письменным распоряжением, не уточняется.

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В столице коронавирусные ограничения, среди которых и обязательное ношение средств индивидуальной защиты, были отменены 14 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 48 процентов. С 11 по 17 сентября в России госпитализировали 1973 человека. Также сообщалось о возобновлении работы резервного ковид-госпиталя в Москве.

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    Марк Леонов
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