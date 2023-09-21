В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении жестких мер против COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора: оснований для введения жестких мер против COVID-19 нет

Оснований для введения в России жестких мер против COVID-19 на данный момент нет. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, пишет ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что предпосылки для возобновления жестких ограничительных мероприятий вряд ли появятся в этом эпидемиологическом сезоне. «Мы с вами уже не наивны [в отношении] коронавирусной инфекции», — сказал академик.

Ранее в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом. В Тульской области носить маски рекомендовали посетителям и персоналу всех медицинских учреждений. В части поликлиник и больниц Тюмени также советуют носить средства индивидуальной защиты.

За неделю с 11 по 17 сентября число выявленных в России случаев коронавируса выросло на 48 процентов. Комментируя эту статистику, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «нормально жить» при сезонном росте заболеваемости COVID-19. «Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить, это не должно никоим образом влиять на работу, на учебу», — сказал он.

