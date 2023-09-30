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14:50, 30 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении 37 оборонных предприятий

Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 37 оборонных предприятий

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении 37 военных предприятий в стране. Его слова приводит агентство УНН.

Во время выступления на Форуме оборонных индустрий политик заявил, что данные объекты пострадали в результате российских атак. При этом он отметил, что упомянутые предприятия являются одной из основных целей ударов.

«Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», — описал он текущее положение дел по данному вопросу.

Ранее в сентябре представители Киева заявили о начале выпуска снарядов натовского калибра на Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на Форуме оборонных индустрий, что в стране начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО.

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    Карина Черных
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