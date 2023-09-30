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13:23, 30 сентября 2023Бывший СССР

На Украине начали выпускать снаряды натовского калибра

Глава МИД Украины Кулеба заявил о выпуске снарядов натовского калибра

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Представители Киева заявили о начале выпуска снарядов натовского калибра на Украине. Об этом сообщается на сайте пресс-службы МИД страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, что в стране начали производить снаряды 155 мм калибра, который является стандартом НАТО. Кроме того, дипломат также сообщил о налаженном производстве морских дронов и беспилотников большой дальности.

По словам главы МИД Украины, на украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы и патроны, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм и автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, а также противотанковые комплексы.

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Вдобавок украинские власти анонсировали создание Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться иностранные производители оружия и военной техники. При этом участникам Киев обещает специальные экономмческие условия, говорится в сообщении.

Ранее в сентябре на Украине заявили об увеличении производства дронов в сто раз. Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что к концу текущего года показатель создания упомянутой техники вырастет примерно в 120-140 раз.

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    Екатерина Ештокина
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