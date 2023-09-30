Зарубежные компании украли песни российских рэперов и попали под суд

Зарубежные компании украли песни рэперов GONE.Fludd и Kizaru и попали под суд

Зарубежные компании попали под суд после кражи песен российских рэперов. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что владеющий правами на треки исполнителей GONE.Fludd, Kizaru, Big Baby Tape, VESNA305 и LOVV66 лейбл Kiss Koala столкнулся с цифровым пиратством. Бывшее подразделение Sony Music Group обнаружило, что творчество упомянутых музыкантов было незаконно размещено на пяти иностранных площадках.

При этом, чтобы связаться с владельцами данных интернет-ресурсов, лейбл обратился к правительству США, которое, в свою очередь, связалось с международной организацией ICANN. Известно, что последняя занимается связанными с функционирования интернета вопросами. В результате россиянам удалось найти трех зарубежных провайдеров, впоследствии удаливших украденные треки.

При этом в мае зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает распространение западного контента путем пиратства. Медведева спросили, следует ли скорректировать российское законодательство относительно распространения пиратского контента западного производства в стране. Зампред Совбеза в ответ указал, что это будет означать отмену российского законодательства, которое «покоится на Бернской, Женевской конвенции об интеллектуальной собственности».