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15:44, 30 сентября 2023Культура

Зарубежные компании украли песни российских рэперов и попали под суд

Зарубежные компании украли песни рэперов GONE.Fludd и Kizaru и попали под суд
Kizaru

Kizaru. Фото: @tommyhellatrigger

Зарубежные компании попали под суд после кражи песен российских рэперов. Об этом сообщает издание Baza.

Отмечается, что владеющий правами на треки исполнителей GONE.Fludd, Kizaru, Big Baby Tape, VESNA305 и LOVV66 лейбл Kiss Koala столкнулся с цифровым пиратством. Бывшее подразделение Sony Music Group обнаружило, что творчество упомянутых музыкантов было незаконно размещено на пяти иностранных площадках.

При этом, чтобы связаться с владельцами данных интернет-ресурсов, лейбл обратился к правительству США, которое, в свою очередь, связалось с международной организацией ICANN. Известно, что последняя занимается связанными с функционирования интернета вопросами. В результате россиянам удалось найти трех зарубежных провайдеров, впоследствии удаливших украденные треки.

При этом в мае зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает распространение западного контента путем пиратства. Медведева спросили, следует ли скорректировать российское законодательство относительно распространения пиратского контента западного производства в стране. Зампред Совбеза в ответ указал, что это будет означать отмену российского законодательства, которое «покоится на Бернской, Женевской конвенции об интеллектуальной собственности».

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    Алина Гостева
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