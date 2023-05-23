Медведев заявил о поддержке пиратства западного контента

Зампред Совбеза РФ Медведев поддержал распространение западного контента путем пиратства

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает распространение западного контента путем пиратства. Об этом он высказался в интервью RT.

Медведева спросили, следует ли скорректировать российское законодательство относительно распространения пиратского контента западного производства в стране. Зампред Совбеза РФ в ответ указал, что это будет означать отмену российского законодательства, которое «покоится на Бернской, Женевской конвенции об интеллектуальной собственности».

«Но то, что я приветствую использование пиратского контента в условиях, когда нас обложили со всех сторон, — абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно», — заключил он.

Зампред Совбеза РФ ранее уже высказывал одобрение в адрес пиратского способа потребления западного контента. В марте он выразил уверенность в том, что пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. Точку зрения Медведева тогда поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также признался, что смотрит фильмы, скачанные пиратским способом.