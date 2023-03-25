Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:16, 25 марта 2023Россия

Песков признался в просмотре пиратских фильмов

Официальный представитель Кремля Песков заявил, что смотрит фильмы с торрента

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что смотрит фильмы, скачанные пиратским способом. Об этом пресс-секретарь российского президента заявил Telegram-каналу Shot.

Песков согласился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, который поддержал скачивание и распространение недоступного зарубежного контента. Однако представитель Кремля уточнил, что сам не умеет пользоваться торрентами, поэтому ему скачивают фильмы другие люди.

«Те, кто украл наши активы, кто ввел незаконные с точки зрения международного права санкции, — раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза "пиратский контент" должна под другим соусом у нас восприниматься», — высказался Песков.

Медведев ранее заявил, что пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. Он также добавил, что раньше негативно относился к пиратской продукции, что объясняется его юридическим образованием. Однако Медведев изменил свое отношение, заявив, что сейчас относится к этому по принципу «что хотели, то и получили».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Военные ВСУ назвали самое смертоносное российское оружие
59-летняя Лолита показала несовершенства фигуры в нижнем белье
Канье Уэст вновь полюбил евреев из-за фильма «Мачо и ботан»
В Минтрансе заявили об усилении охраны Крымского моста
Уничтожение российскими артиллеристами системы М777 под Донецком попало на видео
Перечислены побочные эффекты популярной диеты
В Минтрансе сообщили об отсутствии проблем при движении по Крымскому мосту
Врач назвала плюсы в текущем состоянии Костомарова
В США раскритиковали Зеленского за оборону Артемовска
Гвинет Пэлтроу обвинила 76-летнего лыжника в домогательствах на склоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.