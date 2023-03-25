Песков признался в просмотре пиратских фильмов

Официальный представитель Кремля Песков заявил, что смотрит фильмы с торрента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что смотрит фильмы, скачанные пиратским способом. Об этом пресс-секретарь российского президента заявил Telegram-каналу Shot.

Песков согласился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, который поддержал скачивание и распространение недоступного зарубежного контента. Однако представитель Кремля уточнил, что сам не умеет пользоваться торрентами, поэтому ему скачивают фильмы другие люди.

«Те, кто украл наши активы, кто ввел незаконные с точки зрения международного права санкции, — раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза "пиратский контент" должна под другим соусом у нас восприниматься», — высказался Песков.

Медведев ранее заявил, что пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. Он также добавил, что раньше негативно относился к пиратской продукции, что объясняется его юридическим образованием. Однако Медведев изменил свое отношение, заявив, что сейчас относится к этому по принципу «что хотели, то и получили».