Медведев поддержал пиратское распространение западной музыки и фильмов

Медведев поддержал скачивание недоступного западного контента у российских пиратов

Пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который поддержал скачивание и распространение недоступного зарубежного контента, передает РИА Новости.

«Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — сказал Медведев в интервью ведущим российским медиа.

Он также добавил, что раньше негативно относился к пиратской продукции, что объясняется его юридическим образованием. Однако теперь Медведев изменил свое отношение, заявив, что сейчас относится к этому по принципу «что хотели, то и получили», и пожелав владельцам прав на западную интеллектуальную собственность «недобирать денег». Отвечая на реплику о том, что иностранная музыка все равно пропадает из рунета, Медведев предложил искать и скачивать контент у «правильных пиратов».

Также Медведев рассказал, что процесс возвращения компаний, которые ушли из России, будет разным. По его мнению, кто-то вернется после завершения специальной военной операции, а другие будут ждать одобрения сверху.