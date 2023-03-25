Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 25 марта 2023Россия

Медведев рассказал о процессе возвращения ушедших из России компаний

Медведев заявил, что процесс возвращения ушедших из России компаний будет разным
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yekaterina Shtukina / Reuters

Процесс возвращения компаний, которые ушли из России, будет разным. Кто-то вернется после завершения специальной военной операции (СВО), а другие могут ждать одобрения сверху. Такое предположение выдвинул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Есть отдельные сумасшедшие компании, которые заявляют о том, что они ушли с нашего рынка по идеологическим причинам. Черт с ним, пользуйтесь их аналогами», — сказал он.

Для примера Медведев пояснил, что можно выбирать между Apple и Android, между различными видами операционных систем или гаджетов. Политик заверил, что в конечном итоге это все пойдет на пользу России.

Ранее Медведев заявил, что специальная военная операция России на Украине обнажила ряд проблем, существовавших в стране. Он отметил, что ряд российских институтов оказался не готов к началу спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Польша обвинила власти Германии в недостаточной поддержке Украины
59-летняя Лолита показала фигуру в нижнем белье
Жизель Бюндхен снялась в купальнике в рекламе чемоданов Louis Vuitton
Десять человек получили травмы на попавшем в зону турбулентности самолете
Киев начал массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области
Промоутер Усика обратился к Фьюри после отмены боя
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
В России могут продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал
Россиянин в маске мумии выкрал из ювелирного один товар на 192 тысячи рублей
Евросоюз запланировал введение санкций против Центральной Азии за помощь России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.