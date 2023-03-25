Медведев рассказал о процессе возвращения ушедших из России компаний

Медведев заявил, что процесс возвращения ушедших из России компаний будет разным

Процесс возвращения компаний, которые ушли из России, будет разным. Кто-то вернется после завершения специальной военной операции (СВО), а другие могут ждать одобрения сверху. Такое предположение выдвинул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Есть отдельные сумасшедшие компании, которые заявляют о том, что они ушли с нашего рынка по идеологическим причинам. Черт с ним, пользуйтесь их аналогами», — сказал он.

Для примера Медведев пояснил, что можно выбирать между Apple и Android, между различными видами операционных систем или гаджетов. Политик заверил, что в конечном итоге это все пойдет на пользу России.

Ранее Медведев заявил, что специальная военная операция России на Украине обнажила ряд проблем, существовавших в стране. Он отметил, что ряд российских институтов оказался не готов к началу спецоперации.