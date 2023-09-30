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13:12, 30 сентября 2023Бывший СССР

Производитель дронов Bayraktar собрался за 1,5 года достроить завод на Украине

Производитель БПЛА Bayraktar собрался за 1,5 года достроить завод на Украине

Фото: Omer Kuscu / Globallookpress.com

Турецкая компания Baykar, являющаяся производителем дронов Bayraktar, собирается за 1,5 года достроить на Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил генеральный директор компании Халук Байрактар, сообщает ТАСС.

По его словам, строительство предприятия уже идет. Планируется, что на нем будут работать не менее 300 человек. Однако он признал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

По словам генерального директора, Baykar инвестирует в бывшую советскую республику около 100 миллионов долларов, которые, помимо строительства завода, пойдут на содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине.

23 июня Халук Байрактар говорил, что производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci начнется на Украине в 2025 году.

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    Игорь Дмитров
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