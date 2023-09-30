Бесстрашная ворона напугала кабана в российском регионе

«Земля леопарда» опубликовала видео с бесстрашной вороной и пугливым кабаном

Бесстрашная ворона напугала кабана. Видео опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

«Гуляя по тихому и никем не тронутому лесу, кабан не подозревал о том, что будет дальше», — говорится в подписи к видео. На кадрах заметно, на внезапно появившаяся ворона напугала кабана, и он убежал.

По словам сотрудников заповедника, кабан быстро пришел в норму. «И сразу после этого инцидента пухлый обитатель "Земли леопарда" радостно завилял хвостиком, поняв, что опасность ему не грози», — рассказали специалисты.

Они также предположили, что ворона могла перепутать кабана с животным поменьше. «Вороны — всеядны, но предпочитают животную пищу. Едят падаль, ловят различных беспозвоночных и мелких позвоночных, разоряют гнезда, раскапывают норы грызунов, то есть ведут себя как мелкие хищники», — добавили в нацпарке.