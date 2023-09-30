Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:00, 30 сентября 2023Ценности

В сети восхитились внешностью Екатерины Варнавы после смены имиджа

Фото: @aaneshka / @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава сменила имидж и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала новую стрижку. 38-летняя звезда позировала на фоне увешанной фотографиями кирпичной стены в черной оверсайз-рубашке и с объемным каре холодного оттенка. «Отрезала прошлое», — указала она в подписи к посту.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Вау! Все тебе идет, роскошница», «Очень красиво», «Непривычно, но классно!», «Такая сексуальная», «Шикарная», «Потрясающая», — отметили комментаторы.

В июле Екатерина Варнава ответила на критику своей внешности в интернете. 38-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых она предстала в разных образах. «Меня зовут Катя, но большинство людей называют меня "господи, что она с собой сделала". Хватит, я — Катя, это моя внешность, и я люблю себя!» — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев высказался о сроках окончания СВО

    В США начался отсчет до возможной приостановки работы правительства

    Армения обратилась к ЕК из-за переселенцев из Нагорного Карабаха

    В США разглядели признаки скорой отставки Зеленского в заявлениях его жены

    УЕФА обратился к решившим бойкотировать юношескую сборную России странам

    Названа средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве

    Раскрыта схема обмана туристов в турецком баре на миллионы рублей

    В США спрогнозировали присоединение к России еще пяти регионов Украины

    На Западе заявили о дефиците беспилотников в украинской армии

    Боррель неожиданно приехал в Одессу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости