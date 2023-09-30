В сети восхитились внешностью Екатерины Варнавы после смены имиджа

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава сменила имидж и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала новую стрижку. 38-летняя звезда позировала на фоне увешанной фотографиями кирпичной стены в черной оверсайз-рубашке и с объемным каре холодного оттенка. «Отрезала прошлое», — указала она в подписи к посту.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Вау! Все тебе идет, роскошница», «Очень красиво», «Непривычно, но классно!», «Такая сексуальная», «Шикарная», «Потрясающая», — отметили комментаторы.

В июле Екатерина Варнава ответила на критику своей внешности в интернете. 38-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых она предстала в разных образах. «Меня зовут Катя, но большинство людей называют меня "господи, что она с собой сделала". Хватит, я — Катя, это моя внешность, и я люблю себя!» — заявила она.