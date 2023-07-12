Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 12 июля 2023Ценности

Варнава ответила на критику своей внешности словами «я люблю себя»

Актриса Екатерина Варнава ответила на критику внешности в сети словами «я люблю себя»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава ответила на критику внешности в интернете словами «я люблю себя». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых она предстала в разных образах. По ее словам, многие пользователи сети возмущены ее внешним видом.

«Меня зовут Катя, но большинство людей называют меня "господи, что она с собой сделала". Хватит, я — Катя, это моя внешность, и я люблю себя!», — заявила она в опубликованном видео.

Фанаты решили поддержать звезду в комментариях под постом, который набрал более 26 тысяч лайков. «Катя, вы прекрасны! Что вы с собой сделали, чтобы стать еще офигеннее», «Самая прекрасная женщина на свете!», «Вы очень крутая!», «Чертовски хороша», — восхитились они.

В июне Варнава снялась в белье со словами «душновато в комментариях стало». Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала в кружевном нижнем белье белого цвета в сочетании с чулками в тон комплекту.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН выступил с предложениями Путину

    Летевшая из отпуска на Ибице туристка оказалась единственным пассажиром самолета

    Канада направит Украине военную помощь

    Медведев вышел в полуфинал Уимблдона

    Аналитики Центробанка заявили об устойчивом росте цен

    Раскрыты главные плюсы и минусы одного из известных южных городов

    Зеленский высказался о сроках передачи Украине дальнобойных ракет

    Ученого обвинили в похищении фрагментов корабля пришельцев

    Варнава ответила на критику своей внешности словами «я люблю себя»

    Грибы «выселили» многодетную семью россиян из квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости