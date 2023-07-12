Варнава ответила на критику своей внешности словами «я люблю себя»

Актриса Екатерина Варнава ответила на критику внешности в сети словами «я люблю себя»

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава ответила на критику внешности в интернете словами «я люблю себя». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых она предстала в разных образах. По ее словам, многие пользователи сети возмущены ее внешним видом.

«Меня зовут Катя, но большинство людей называют меня "господи, что она с собой сделала". Хватит, я — Катя, это моя внешность, и я люблю себя!», — заявила она в опубликованном видео.

Фанаты решили поддержать звезду в комментариях под постом, который набрал более 26 тысяч лайков. «Катя, вы прекрасны! Что вы с собой сделали, чтобы стать еще офигеннее», «Самая прекрасная женщина на свете!», «Вы очень крутая!», «Чертовски хороша», — восхитились они.

В июне Варнава снялась в белье со словами «душновато в комментариях стало». Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала в кружевном нижнем белье белого цвета в сочетании с чулками в тон комплекту.