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09:43, 22 июня 2023Ценности

38-летняя Варнава снялась в белье со словами «душновато в комментариях стало»

38-летняя актриса Екатерина Варнава поделилась снимками в кружевном нижнем белье

Фото: @dvelichko / @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии и поделилась результатом с фанатами. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman снялась в кружевном нижнем белье белого цвета в сочетании с чулками в тон комплекта. Среди прочего она надела блестящие серебристые туфли на высоком каблуке. Из аксессуаров на телезвезде были квадратные солнцезащитные очки, небольшие серьги-гвоздики, цепочка и тонкий браслет.

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«Душновато в комментариях стало», — такими словами Варнава сопроводила размещенные фотографии. Подписчики, в свою очередь, восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под постом. «Красотка», «Бомбическая», «Красивая до небес», «Сексуальная», «Хороша!» — высказывались многочисленными поклонники.

Автором съемки выступил фотограф Даниил Величко, а визажисткой — Светлана Шайда.

В январе Екатерина Варнава сменила имидж и показала преображение подписчикам. Актриса опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой визит к парикмахеру. На размещенных кадрах видно, как мастер салона красоты стрижет знаменитости челку. Кроме того, телезвезда обновила цвет волос.

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    Карина Черных
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