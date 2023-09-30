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04:53, 30 сентября 2023Культура

Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах

Daily Beast: массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах
Кевин Спейси

Кевин Спейси. Фото: Susannah Ireland / Reuters

Американского актера Кевина Спейси снова обвинили в сексуальном домогательстве. Об этом пишет Daily Beast.

Отмечается, что в 2016 Спейси несколько раз домогался до массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги. По словам массажиста, он не мог отменить сеанс, поскольку актер каждый раз записывался под чужим именем.

В июле Лондонский суд присяжных оправдал Кевина Спейси в сексуальных преступлениях. Обвинения в домогательствах в отношении четырех мужчин касались событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic. Артист отказался признать вину.

В июне американский актер выразил надежду на полноценное возобновление творческой карьеры в случае, если с него снимут обвинения в домогательствах.

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    Марина Совина
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