В российском городе автобус сбил коляску с ребенком

В Барнауле автобус сбил на переходе детскую коляску, ребенок получил травмы

В Барнауле автобус сбил детскую коляску, которую вела женщина. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в российским городе произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП находящейся в коляске ребенок (2022 года рождения) получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь в Городской больнице 1, он не госпитализирован», — рассказали в полиции.

Отмечается, что по факту ДТП правоохранители проводят проверку.

В марте сообщалось, что в Карелии водитель сбил мать с младенцем. 50-летний мужчина за рулем автомобиля Chevrolet не учел дорожные условия, не справился с управлением и наехал на 22-летнюю женщину с коляской, которая шла по обочине. Россиянка и ее восьмимесячный ребенок пострадали.