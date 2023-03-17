Российский водитель сбил мать с младенцем в коляске

В Карелии водитель иномарки сбил мать с младенцем в коляске

В Карелии водитель иномарки сбил мать с младенцем в коляске. Об этом сообщается в группе Госавтоинспекции по российскому региону во «ВКонтакте».

ДТП произошло днем 16 марта в селе Видлица Олонецкого района. По предварительным данным, 50-летний мужчина за рулем Chevrolet не учел дорожные условия, не справился с управлением и наехал на 22-летнюю женщину с коляской, которая шла по обочине.

Россиянка и ее восьмимесячный ребенок пострадали. Характер полученных ими травм не уточняется.

Ранее в марте в Выборге Ленинградской области автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.