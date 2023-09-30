Президент Сербии оценил возможность вторжения в Косово

FT: президент Сербии Вучич отверг возможность ввода войск на территорию Косово

Президент Сербии Александр Вучич оценил возможность вторжения на территорию Косово. Своим мнением глава государства поделился в заявлении, распространенном изданием Financial Times (FT).

Вучич заявил, что у него нет намерений отдавать приказ Вооруженным силам для пересечения границы с Косово. По его словам, обострение в этом регионе контрпродуктивно для Белграда, если Сербия хочет вступить в Евросоюз.

«Какая будет идея? Разрушить нашу позицию, которую мы строили целый год? Уничтожить это за один день? Сербия не хочет войны», — заключил Вучич.

Ранее Совет НАТО разрешил задействовать свои военные силы в Косово (KFOR) для стабилизации ситуации. До этого стало известно, что Сербия перебрасывает бронемашины на административную границу с Косово.