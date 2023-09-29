НАТО разрешила задействовать военных в Косово

Совет НАТО разрешил задействовать силы KFOR в Косово для стабилизации ситуации

Совет НАТО разрешил задействовать свои военные силы в Косово для стабилизации ситуации. Об этом сказано в распространенном пресс-службой НАТО заявлении Североатлантического совета, передает ТАСС.

«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — говорится в документе.

Ранее в МИД России прокомментировали обострение ситуации в Косове. События стали следствием курса властей региона на разжигание конфликта и зачистку края от сербов, объяснила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что силы НАТО в Косово дали Приштине разрешение охотиться на сербов.