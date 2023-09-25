МИД России связал обострение ситуации в Косово с курсом руководства региона

МИД РФ: обострение ситуации в Косово является следствием курса премьера Курти

Недавнее обострение ситуации в Косово стало следствием курса властей региона на разжигание конфликта и зачистку края от сербов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, чей комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Попытки ["премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти] вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать "независимость" Косово, — постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион», — отметила дипломат.

По ее словам, косовоалбанская «полиция» на севере края давно дискредитировала себя и занимается лишь запугиванием граждан. Также, уверена Захарова, положение отягощается запретом на ввоз товаров из центральной Сербии, из-за которого северные муниципалитеты находятся на краю гуманитарной катастрофы. «Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее», — добавила представитель министерства.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что силы НАТО в Косово дали Приштине разрешение охотиться на сербов.